المفوضية الأوروبية تخصص 600 مليون يورو لمراقبة الحدود

تخطط مفوضية الاتحاد الأوروبي لإتاحة ما مجموعه 600 مليون يورو لدعم الدول الأعضاء بمراقبة الحدود. بالإضافة إلى المعدات التكنولوجية.

ورد في رسالة من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي ، أورسولا فون دير لاين ، إلى مجلس الاتحاد الأوروبي. أن الأموال ستُستخدم لمساعدة السلطات في إدارة الحدود.

وشددت على أن التركيز سيكون على تعزيز الضوابط الحدودية بين بلغاريا ودول أخرى.

وقالت المفوضية الأوروبية “نحن بحاجة إلى استهداف وسائلنا بفعالية لتحقيق أفضل استخدام لمبلغ 600 مليون يورو. الذي سيتم توفيره قريبًا لدعم الدول الأعضاء بشكل كبير بمراقبة الحدود والمعدات التكنولوجية.

وسيكون الهدف الأول هو الحدود الرئيسية بين بلغاريا وتركيا، حيث تعمل المفوضية مع السلطات البلغارية. لوضع اللمسات الأخيرة على تقييم الاحتياجات “، كتب فون دير لاين في الرسالة.

وفقًا لـ von der Leyen ، هناك حاجة إلى دعم إضافي على الحدود البلغارية التركية. حيث تم تسجيل عدد كبير من المعابر الحدودية غير القانونية. في النصف الثاني من العام الماضي وكذلك حتى الآن هذا العام.

وأكد نفس الشيء أن هناك حاجة إلى دعم إضافي في غرب البلقان. حيث بدأت وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) بالفعل. في نشر حرس الحدود في صربيا. مع 130 فيلقًا ثابتًا منتشرة على حدود البلاد مع المجر وبلغاريا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المفاوضات مع ألبانيا والجبل الأسود بشأن اتفاقات الوضع التي تسمح بتسيير دوريات ونشر مشتركة.0 قد اتخذت خطوة إلى الأمام ، مما يعني أن دول غرب البلقان الأخرى ستركز أيضًا على حماية حدودها.

حزمة مساعدة حدودية جديدة بقيمة 40 مليون يورو مع معدات حديثة

من أجل تسهيل السيطرة على الحركة الحدودية غير الشرعية، قررت المفوضية تقديم المساعدة،. وجارٍ تنفيذ حزمة مساعدة حدودية جديدة بقيمة 40 مليون يورو مع معدات حديثة.

بالإضافة إلى ذلك ، أشار خطاب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى أن الاتحاد الأوروبي. يعمل مع الشركاء لتحسين إدارة الهجرة والعودة وشدد على أن سياسة التأشيرات المتزايدة المتوافقة. والتعاون مع فرونتكس قد تم الشعور بها.

كما جاء في بيان فون دير لاين: “إننا نرى كلًا من المواءمة المتزايدة لسياسة التأشيرات والتعاون مع فرونتكس. مما يؤدي إلى انخفاض مستمر في الهجرة غير النظامية على طول الطريق”.

يأتي قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بتقديم مزيد من الدعم للدول الأعضاء بمراقبة الحدود. بعد فترة قصيرة من تسجيل المعابر الحدودية غير القانونية في الاتحاد الأوروبي زيادة كبيرة.

في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت فرونتكس إن المعابر الحدودية غير الشرعية في طريق وسط البحر الأبيض المتوسط. تضاعفت في الشهرين الأولين من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أكدت فرونتكس كذلك أنه في الشهرين الأولين من عام 2023. تم تسجيل ما مجموعه 28130 نقطة عبور حدودية غير شرعية إلى الاتحاد الأوروبي.