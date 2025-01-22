المفوضية الأوروبية تصفع المخزن.. إتفاقية الطيران مع المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية

إنتصرت المفوضية الأوروبية مجددا إلى القضية الصحراوية وصفعت المحتل المغربي. أين أكدت على أن اتفاقية الطيران الأورو متوسطية مع المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية.

كما أن المفوضية الأوروبية أبلغت شركات الطيران الأوروبي، أنه وفقا لقضايا محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي. فإن اتفاقية الطيران مع المغرب لا تنطبق مع مسارات الرحلات الجوية التي تربط أراضي أي دولة عضو في الإتحاد الأوروبي مع أراضي الصحراء الغربية.

من جهتها، المملكة المتحدة البريطانية جدّدت موقفها من قضية الصحراء الغربية. مؤكدة أنها ستستمر في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ودائم ومقبول من الطرفين. يقوم على التسوية ويضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

كما أن موقف المملكة المتحدة البريطانية الذي أكده وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومونولث والتنمية. يدعم عمل “ستيفان دي ميستورا” بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية.

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