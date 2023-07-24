المفوضية الأوروبية تضع خطة جديدة لتطوير السياحة

أدخلت المفوضية الأوروبية مساحة بيانات جديدة تسمح للشركات السياحية. وكذلك السلطات العامة بمشاركة البيانات المتعلقة بتطوير خدمات السياحة المبتكرة. وكذلك تحسين استدامة النظام البيئي السياحي ، من بين أمور أخرى.

وتم تأكيد التغييرات الأخيرة من خلال بيان صحفي للمفوضية الأوروبية وتم إنشاؤها. من أجل المساعدة في زيادة تطوير صناعة السياحة ، والتي تساهم بشكل كبير في اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للجنة، ستعمل مساحة البيانات الجديدة على تسهيل عملية مشاركة البيانات من مصادر متنوعة. مع مراعاة السلطات المحلية والأوساط الأكاديمية.

كما يسعى إلى تعزيز الوصول إلى البيانات لمجموعة واسعة من المستخدمين. مثل مديري الوجهات ووسطاء الأعمال ومقدمي الخدمات السياحية ، من بين آخرين.

من خلال مساحة البيانات، ستحصل السلطات المحلية على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بالتدفقات السياحية.

وجاء في البيان: “سيساعد هذا الشركات ، ولا سيما الشركات الصغيرة، وكذلك السلطات المحلية. على إنشاء الخدمات وتحسينها وإضفاء الطابع الشخصي عليها ودعم اتخاذ القرار المتعلق باستدامة عرض السياحة الخاص بهم”.

بالإضافة إلى ذلك، سيضمن أيضًا نموذج حوكمة البيانات الذي طوره أصحاب المصلحة في النظام البيئي السياحي. بدعم من تمويل الاتحاد الأوروبي.

كما يسعى إلى توفير إمكانية التشغيل البيني عبر مجالات البيانات ومساحات البيانات القطاعية. مثل مساحات البيانات الأوروبية للطاقة والتنقل والصحة والمجتمعات الذكية والتراث الثقافي ، من بين قطاعات أخرى.

في جوان من العام الماضي، أشارت الاتصالات الصادرة عن لجنة مؤتمر مستقبل الكتلة إلى السياحة. باعتبارها مجالًا جديدًا للعمل يجب أن ينظر فيه الاتحاد الأوروبي لتبني التحول الرقمي.