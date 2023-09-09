المقاتل الجزائري نبيل عنان يلحق أول هزيمة بالنجم التايلاندي ناكروب فيرتكس

تمكن المقاتل الجزائري في رياضة الفنون القتالية المختلطة، نبيل عنان، أمس الجمعة، من الإطاحة بخصمه النجم العالمي التايلاندي ناكروب فيرتكس.

وحقق المقاتل عنان، الفوز ضد خصمه التايلندي ناكروب فيرتكس، صاحب السجل الخالي من الهزائم في بطولة “ون” بأربع إنتصارات في تخصص الملاكمة التايلاندية.

ضمن عرض 32 Fights Friday ONE، ليلة أمس الجمعة، حيث تميزت الجولة الأولى بتوجيه المقاتل الجزائري عنان للكمات حديدية وركلات مدوية للخضم مستفيدا من فارق الطول لديه.

وبهذا الإنتصار، يكون المقاتل عنان قد حقق أول فوز في ثان قتال بمنظمة “ون”، بعد أن سبق له الخسارة في اللقاء الأول ضد بطل العالم للكيك بوكسينغ وزن ذبابة سوبرلك كياتمو.

كما رفع المقاتل الجزائري، نبيل عنان رصيده الإحترافي الإجمالي إلى 34 انتصاراً مقابل 5 هزائم.