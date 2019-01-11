المقاطعات الإدارية المستحدثة تدخل رسميا حيز التنفيذ

أفرجت الحكومة رسميا على المقاطعات الإدارية الجديدة المستحدثة من أجل ضمان التأطير الإداري للمدن الجديدة.

يتعلق الأمر بـ5 ولايات من الوطن، وحسب ماجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

فإن قائمة المقاطعات الإدارية المستحدثة في المدن الكبرى والبلديات التابعة لها تتمثل في بوعينان بولاية البليدة.

وستشمل مجال المدينة الجديدة والبلدية بوعينان.

والمقاطعة الإدارية سيدي عبد الله بولاية الجزائر العاصمة وتضم مجال المدينة الجديدة سيدي عبد الله.

أما بولاية عنابة، فقد تم استحداث المقاطعة الإدارية ذراع الريش وتضم مجال المدينة الجديدة ذراع الريش وبلدية وادي العنب.

وبولاية قسنطينة تم إستحداث 5 مقاطعات إدارية الخروب وزيغود يوسف وحامة بوزيان ومدينة قسنطينة وعلي منجلي.

حيث ستضم المقاطعة الإدارية الخروب كل من دائرتي الخروب وعين عبيد والبلديات التابعة لها أولاد رحمون وابن باديس.

وكذلك ستضم زيغود يوسف بلديتها وبني حمدان، أما المقاطعة الإدارية الحامة بوزيان فستضم أيضا بلدية ديدوش مراد.

وبالنسبة للمقاطعة الإدارية لولاية قسنطينة، ستضم بلدية قسنطينة، والمقاطعة الإدارية علي منجلي ستضم كلا من مجال المدينة الجديدة علي منجلي وبلدية عين سمارة .

وبولاية وهران استحدثت 6 مقاطعات إدارية، عين الترك وأرزيو وبئر الجير والسانية وادي تليلات ووهران وستضم البلديات التابعة لهذه الدوائر .