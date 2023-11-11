المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع صهيونية محققة إصابات مباشرة

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، استهداف موقعي الرادار وزبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة.

وجاء في بيان حزب الله:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم السبت 11-11-2023 ‏موقعي الرادار وزبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما ‏اصابات مباشرة”.

كما أعلنت حزب الله، في بيان اخر، استهدافها ‏موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة.‏

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في لبنان:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:00 من بعد ظهر يوم السبت 11-11-2023 ‏موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة”.