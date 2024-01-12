أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، استهداف هدفا حيويا في أم الرشراش “ايلات” المحتلة بواسطة السلاح المناسب.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:

“استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة السلاح المناسب ، فجر اليوم الجمعة، هدفاً حيوياً في أم الرشراش “ايلات” المحتلة . وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد”