المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف موقع سبير العسكري في الأراضي المحتلة
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، استهداف موقع سبير العسكري التابع للإحتلال الصهيوني في الاراضي المحتلة، بالطيران المسيّر.
وجاء في بيان المقاومة العراقية:
“استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء 27 / 3 / 2024، موقع سبير العسكري التابع للإحتلال الصهيوني في اراضينا المحتلة ، بالطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.”
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف محطة توليد الكهرباء في “تل أبيب”
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها، استهداف محطة توليد الكهرباء في تل أبيب بواسطة الطيران المسيّر.
وجاء في بيان المقاومة العراقية:
“استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الخميس الموافق 21 – 3 – 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، محطة توليد الكهرباء في تل ابيب بأراضينا المحتلة ، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرة اهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل”