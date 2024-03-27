المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف موقع سبير العسكري في الأراضي المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، استهداف موقع سبير العسكري التابع للإحتلال الصهيوني في الاراضي المحتلة، بالطيران المسيّر.

وجاء في بيان المقاومة العراقية:

“استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء 27 / 3 / 2024، موقع سبير العسكري التابع للإحتلال الصهيوني في اراضينا المحتلة ، بالطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.”

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