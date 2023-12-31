المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف هدفا عسكريا في الجولان المحتل
بقلم ط.خير الدين
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاحد، استهدافها هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالاسلحة المناسبة.
وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:
“استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بالأسلحة المناسبة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو.
وأعلن مسؤول في البنتاغون، أن القوات الأمريكية تعرضت لـ106 هجمات في سوريا والعراق على الأقل منذ 17 اكتوبر.
أي بعد 10 أيام من اندلاع العدوان الصهيوني على غزة، حسب حصيلة أفاد بها مسؤول عسكري أميركي.
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