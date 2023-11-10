المقاومة: الصهاينة يمارسون الجرائم والمجازر بحقّ المعتقلين والأسرى في سجونهم 

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء اليوم الجمعة بيانا حول الجرائم البشعة التي يمارسها الصهيانة ضد الأسرى والمعتقلين.

وأوضحت المقاومة أن تصعيد الاحتلال جرائمه البشعة ضد الأسرى والمعتقلين إرهابٌ صهيوني لن يكسر صمود شعبنا، وعهدُ الوفاء لتحريرهم قادم.

كما جاء في مضمون البيان انه في ظل حرب الإبادة الجماعية والمجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال النازية ضد أهلنا في قطاع غزّة، يصعّد الاحتلال جرائم الاعتقال التعسفي لأكثر من ألفَيْ مواطن فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، ويمارس بحقّهم كل أشكال التعذيب المروّعة والمعاملة المهينة.

وأكدت المقاومة أن إدارة سجون العدو كما تقوم، بإيعاز من الإرهابي بن غفير، لتشديد انتهاكاتها ضدّ الأسرى والأسيرات. وهذا في محاولة انتقامية يائسة، تكشف مدى خوف قيادة الاحتلال الفاشية من نضال شعبنا وصمود أسراه.

وشددت حماس على ضرورة التحرّك العاجل لكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية عبر العالم، لفضح تلك الجرائم والمجازر بحقّ المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال، وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي ضد أهلنا في قطاع غزّة، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة أمام المحاكم الدولية.