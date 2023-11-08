المقاومة العراقية تستهدف قاعدة للقوات الأمريكية جنوب الحسكة السورية

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، عن استهداف قاعدة للقوات الأمريكية جنوب مدينة الحسكة السورية.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:

“استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بالطائرات المسيّرة، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر”

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن عن استعمال صاروخ جديد لأول مرة

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق،اول امس، عن استعمال صاروخ متوسط المدى من طراز “اقصى 1” الخدمة.

وكشفت المقاومة العراقية في بيان لها، ان الصاروخ الجديد جرى إطلاقه لاستهداف قواعد الاحتلال الأمريكي بالعراق وسوريا.

وأضافت، أن العملية جاءت في سياق الرد على جرائم الاحتلال الصهيوني في عدوانه على غزة بتوجيه وإدارة أمريكية.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:

“ضمن سياق الرد على جرائم الاحتلال الصهيوني في عدوانه على غزة بتوجيه وإدارة امريكية، تكشف المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، وللمرة الأولى عن دخول صاروخ متوسط المدى من طراز “أقصى 1″ الخدمة، حيث جرى إطلاقه لاستهداف قواعد الاحتلال الأمريكي بالعراق وسوريا في بعض عملياتها، والله غالب على أمره”

استهداف 4 قواعد للقوات الأمريكية في العراق وسوريا

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اول امس عن استهداف 4 قواعد للقوات الأمريكية بستة هجمات.