المقاومة العراقية تستهدف هدفا حيويا للكيان على سواحل البحر الميت

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، اليوم الخميس، عن استهداف هدف حيوي للكيان الصهيوني على سواحل البحر الميت ردا على مجازر الإحتلال.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:

“نصرة لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم، هدفاً حيوياً للكيان الصهيوني على سواحل البحر الميت. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو”.