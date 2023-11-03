المقاومة العراقية تستهدف هدفا في أم الرشاش المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، عن استهداف هدفا في أم الرشاش “ايلات” المحتلة، مع تأكيدها على استمرارها في دك معاقل الكيان الصهيوني.

وجاء في بيانها:

“نُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم، هدفاً في أم الرشاش “ايلات” المحتلة. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو”

المقاومة العراقية تستهدف هدفا حيويا للكيان على سواحل البحر الميت