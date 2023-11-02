المقاومة الفلسطينية ترد على رسالة نظيرتها اللبنانية

وجاء في رد المقاومة الفلسطينية: ” أنتم نعم الأخوة في الجهاد والمقاومة على طريق القدس ونحن اليوم أكثر عزما وصلابة وأقوى إيمانا ويقينا بأن النصر حليفنا”

وأضافت: “نحن وإياكم في هذه المعركة بمواجهة العدو على موعد مع النصر ويقيننا أن هذه بداية زوال الكيان الظالم ونحن نرقب فعلكم وجهادكم ودماء شهدائكم التي توحدت مع دمائنا، كما نرقب خوف وخشية العدو من نزالكم، وما زلتم اسياد النزال”.