المقاومة الفلسطينية تستهدف منصة غاز صهيونية قبالة شواطئ غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، عن استهدافها لمنصة غاز صهيونية، قبالة شواطئ غزة، برشقة صاروخية.

ويأتي ذلك، وسط إستمرار التصعيد بين المقاومة الفلسطينية والجيش الصهيوني، في قطاع غزة.

ونفذ الاحتلال الصهيوني، مئات الضربات الجوية على غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ومن جهتها، أطلقت المقاومة الفلسطينية وابلا من الصواريخ على تل أبيب وبئر السبع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إستشهاد 53 شخصا، بينهم 14 طفلا و3 نساء وإصابة 320 جراء الهجوم الصهيوني على غزة.

وتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في القدس لعدة أيام في رمضان.