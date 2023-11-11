المقاومة بالضفة تنشر مشاهد لعملية “بيت ليد” ولوقوع جنود الإحتلال في كمين قاتل

نشرت كتائب القسام بالضفة الغربية، اليوم السبت، مشاهد من عملية مشاهد من عملية “بيت ليد” التي نفذها مقاتلو المقاومة وأسفرت عن مقتل جنديين قبل أيام.

كما ضم الفيديو الذي نشرـ مشاهد لوقوع جنود جيش الإحتلال في كمين لم يعترف به الكيان الصهيوني.

وجاء في بيان كتائب القسام بالضفة:

“عملية مفرق بيت ليد أدت لمقتل جنديين إسرائيليين وليس جندياً واحداً كما أعلن الاحتلال، كما أن جيش الاحتلال أخفى ضحاياه في كمين لاحق استدرجناه إليه بسيارة محترقة وفجرنا عبوات ناسفة بقوة راجلة من الجيش”.