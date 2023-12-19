المقاومة تؤكد مقتل 8 جنود من قوة صهيونية خاصة شمال غزة 

أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، استهداف قوة صهيونية خاصة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة بقذيفة “TBG” مؤكدة مقتل 8 جنود صهاينة.

وتمكنت المقاومة، من تفجير منزل تحصن به 7 جنود صهاينة شرق مدينة خانيونس وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وكشفت كتائب القسام، اليوم، مسؤوليتها عن إطلاق رشقة صاروخية مركزة، مكونة من 12 صاروخاً باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة.

وذلك ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وكشفت المقاومة في بيان اخر، عن استهدافها برج جرافة عسكرية من نوع D9 في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة “الياسين 105” ومقتل طاقهما.

كما قامت بإستهداف دبابتي “ميركافا” صهيونية بعبوة العمل الفدائي وقذيفة “الياسين 105” في مدينة خان يونس.

وتمكنت كتائب القسام، حسب بيان اخر، من تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة لجيش الاحتلال تحصنت في أحد المنازل.