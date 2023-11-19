المقاومة تدمر 29 آلية عسكرية للإحتلال في معارك اليوم

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن تدمير 29 آلية صهيونية في المعارك التي جرت اليوم.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتليها تمكنوا منذ الصباح من إيقاع قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في حجر الديك بين قتيل وجريح.

وأوضحت الكتائب بأن القوة الصهيونية التي كانت متحصنة داخل المبنى تم استهدافها بقذيفتي “TBG” مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد.

وقد أسفرت هذه العملية عن تدمير 29 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها قصفت تحشدات لآليات العدو في محور جنوب غزة برشقات صاروخية، بالإضافة الى استهداف قاعدة “تسيلم” العسكرية برشقة صاروخية.

ومن جهته، أعلن جيش الاحتلال مقتل 3 ضباط وجنود بمعارك في شمال غزة ليرتفع عدد قتلاه اليوم إلى 5.