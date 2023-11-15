المقاومة تستهدف دبابتين صهيونيتين بقذيفتي “تاندوم” و”الياسين 105″ جنوب غرب غزة

أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس وألوية الناصر ، اليوم الأربعاء، استهداف دبابتين صهيونيتين بقذيفتي “تاندوم” و “الياسين 105” جنوب غرب مدينة غزة.

وكانت كتائب القسام قد استهدفت جرافة عسكرية غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين 105″، بالإضافة الى عدد من الدبابات بمخلتف مناطق غزة.

كما استهدفت ذات الكتائب، تجمع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم