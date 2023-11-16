المقاومة تستهدف 5 جيبات عسكرية حاولت التسلل الى غرب بيت لاهيا

استهدفت كتائب القسام، صباح اليوم، 5 جيبات عسكرية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا بقذائف “الياسين 105”.

وحسب بيان المقاومة الإسلامية، فلقد أدى الهجوم إلى تدمير جيبين أحدهما من نوع “وولف”، والآخر من نوع “ديفندر”، والإجهاز عليهما بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر.

وكانت كتائب القسام (الضفة الغربية)، قد اعلن مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس المحتلة صباح اليوم.

والتي أغارت فيها مجموعة قسامية مجاهدة على قوات الإحتلال الصهيوني في الحاجز العسكري الفاصل بين شمال بيت لحم وجنوب القدس المحتلة وتمكنوا من قتل وجرح عددا من الجنود الصهاينة.