المقاومة تعرض فيديو لإصابة مدرعة “النمر” بصاروخ كورنيت شرق الشجاعية

نشرت كتائب “القسام”، مساء اليوم، فيديو يظهر استهداف مدرعة “النمر” الصهيونية المخصصة لنقل الجنود بصاروخ كورنيت شرق الشجاعية في غزة.

وظهر في المقطع رتل عربات تابع لجيش الاحتلال، وهو يسير بشكل منتظم عندما انطلق صاروخ “كورنيت” فأصاب العربة التي كانت في المقدمة اصابة مباشرة،