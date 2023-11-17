المقاومة تعرض مشاهد لاستهداف قوة خاصة صهيونية داخل مبنى في بيت حانون
بقلم ط.خير الدين
عرضت كتائب القسام، اليوم الجمعة، مشاهد من الإجهاز على قوة خاصة صهيونية متمركزة داخل مبنى في بيت حانون بالرشاشات و12 قذيفة مضادة للتحصينات والدروع.
ونشرت المقاومة, اليوم، مشاهد لعناصرها وهم يستهدفون جنودا صهاينة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غرة بمختلف أنواع الأسلحة.
ونشرت المقاومة، امس،مشاهد مصورة لتفخيخ فتحة احد الأنفاق في بيت حانون واستدراج قوة من سلاح الهندسة التابعة لجيش الإحتلال الصهيوني للمكان وتفجيره.
وقالت كتائب القسام، انها قامت بتفخيخ فتحة أحد الأنفاق بالقرب من مسجد النصر في بيت حانون.
وتم استدراج قوة من سلاح هندسة الاحتلال إليها وتفجيرها فيهم بمجرد ملامسة الكاميرا.
وكشفت كتائب القسام ان هذه العملية، تعود ليوم 10 نوفمبر، والكيان الصهيوني اعترف بمقتل 5 جنود بينهم ضابط في العملية.
رابط دائم : https://nhar.tv/MTvkS