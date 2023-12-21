المقاومة تعلن استهداف آليات صهيونية وتؤكد مقتل 6 جنود بمنطقة اليرموك

أعلنت كتائب القسام،اليوم الخميس، الإغارة على بيت يتحصن به عدد من جنود الاحتلال والتعامل معهم بالأسلحة المناسبة حيث تم الإجهاز على 6 جنود وإصابة آخرين.

وفي بيان اخر، كشفت المقاومة انه بعد عودة عناصرها من خطوط القتال في مدينة غزة، قاموا بالإبلاغ عن استهدافهم 7 آليات صهيونية في محاور القتال المختلفة.

كما أكدوا تحقيقهم إصابات محققة بها وتدمير واحتراق بعضها بالكامل.

وأعلنت القسام استهداف مجموعة من جنود الاحتلال، قرب دبابة صهيونية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة مضادة للأفراد.

ومن ثم الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.