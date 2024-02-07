المقاومة تعلن استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من 10 جنود غرب خان يونس

أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، اليوم، استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنت داخل منزل في منطقة “بلوك ج” غرب مدينة خان يونس بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي بيان اخر، اعلنت المقاومة قنص جندي صهيوني بالقرب من مفترق الصناعة في مدينة غزة.

بالإضافة الى استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا4” بقذيفة “تاندوم” غرب حي الصبرة في غزة.

كما قامت كتائب القسام، بدك تجمعات قوات العدو المتوغلة في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.