المقاومة تعلن استهداف 3 دبابات “ميركافا” برفح جنوب قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام استهداف 3 دبابات صهيونية، من نوع “ميركافا” بقذائف “الياسين 105” في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما تم استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” في محيط مسجد دار السلام جنوب مدينة رفح جنوب القطاع.

بالإضافة الى استهداف دبابة ميركافا اخرى بقذيفة “الياسين 105” في محيط مسجد الشيخ زايد شمال القطاع.

وفي بيان اخر، اعلنت القسام تفجير عبوة تلفزيونية في مجموعة من جنود الاحتلال كانوا يعتلون دبابة صهيونية في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

كما تم استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل منزل بقذيفة “TBG” وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وسط معسكر جباليا شمال القطاع.