المقاومة تعلن اسقاط طائرة استطلاع صهيونية في تل الزعتر شمال غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، اسقاط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخبارتية لجيش الإحتلال شمال منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

كما كشفت المقاومة، عن تدمير دبابة “ميركافا” صهيونية بقذيفة “الياسين 105” بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة واشتعال النيران فيها.

وفي بيان اخر، تمكنت كتائب القسام من تفجير عبوة مضادة “رعدية” للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس، اين تم تأكيد مقتل وإصابة أفراد القوة.

وكشفت ذات الكتائب، في بيان اخر، عن استهدافها دبابة صهيونية بقذيفة “الياسين 105″، ما أدى إلى إحداث عدة انفجارات بداخلها وتدك المكان بقذائف الهاون شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.