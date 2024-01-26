المقاومة تعلن اشتباكها مع قوة صهيونية راجلة وايقاعها بين قتيل جريح جنوب غرب غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، اشتباكها مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة وايقاعها بين قتيل وجريح.

كما كشفت المقاومة، عن استهداف قوة صهيونية متحصنة في منزل بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي بيان اخر، اعلنت ذات الكتائب استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذائف “الياسين 105” غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.