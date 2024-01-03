المقاومة تعلن اطلاق صاروخ “أرض-جو” تجاه طائرة مروحية صهيونية شرق خان يونس

أعلنت كتائب القسام وكتائب المجاهدين، اليوم الأربعاء، من إطلاق صاروخ أرض-جو تجاه طائرة مروحية شرق خانيونس.

وأضافت المقاومة، أنها قامت بإستهداف دبابتين صهيونيتين من نوع ”ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

بالإضافة الى استهداف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة “الياسين 105” شرق مدينة خانيونس جنوب غزة.

كما أعلنت القسام في بيان اخر، تفجير عبوتين مضادات للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود شرق خزاعة جنوب قطاع غزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.