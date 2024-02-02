المقاومة تعلن الإجهاز على 15 جنديا صهيونيا من مسافة صفر غرب غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، أن مقاتليها أجهزوا على 15 جنديا صهيونيا من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.

وفي بيان اخر، أكدت المقاومة إيقاع 3 دبابات “ميركافا” صهيونية في كمين مركب واستهدافهم بقذائف “الياسين 105” وعبوات “الشواظ”.

كما قامت ذات الكتائب بتدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الجوازات بمدينة غزة.

بالإضافة الى استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” واشتعال النيران فيها في منطقة جورة العقاد غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.