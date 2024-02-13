المقاومة تعلن الإشتباك مع قوة صهيونية وايقاعها بين قتيل وجريح بخان يونس

أعلنت كتائب القسام، اليوم، الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود من مسافة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس وايقاعها بين قتيل وجريح.

وفي بيان اخر، قالت المقاومة انها قامت بتفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية مكونة من 5 جنود تحصنت داخل أحد المنازل في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

كما قامت بالإستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية لجيش الإحتلال شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

وتمكن عناصر القسام من استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس، وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم تم استهداف ناقلة جند ثانية بقذيفة أخرى.

كما اكدت المقاومة، ان عناصرها قامت بتفجير 3 عيون أنفاق مفخخة في قوات صهيونية راجلة في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس وأوقعوا أفرادهم بين قتيل وجريح.