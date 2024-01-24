المقاومة تعلن الاجهاز على ما يزيد عن 10 جنود صهاينة غرب خان يونس

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، الإجهاز على ما يزيد عن 10 جنود صهاينة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وجاءت هذه العملية من المقاومة، بعد تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا بعد أن تحصنت فيه قوة صهيونية بالعبوات الناسفة وإيقاعها بين قتيل وجريح ومن ثم الاشتباك مع قوة إسناد حضرت للمكان.

وفي بيان اخر اعلنت ذات الكتائب، استهداف قوة صهيونية تزيد عن 15 جندياً تحصنت داخل منزل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح.

كما استهدفت كتائب القسام، 4 دبابات صهيونية من نوع “ميركافا” بقذائف “الياسين 105” غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.