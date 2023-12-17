المقاومة تعلن تدمير ناقلتي جند صهيونتين شمال مدينة خانيونس

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، تدمير ناقلتي جند صهيونتين شمال مدينة خانيونس بقذائف “الياسين 105” وهبوط مروحية صهيونية لإخلاء القتلى والجرحى منهم.

واستهدفت المقاومة أيضا، مستوطنة “نير اسحاق” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وفي بيان اخر، اعلنت المقاومة تفجير عبوة مضادة للأفراد “رعدية ” في قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود شمال مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

كما قامت بقصف كيبوتس “نيريم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

بالإضافة الى استهداف تجمع لجنود الاحتلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.