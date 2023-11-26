المقاومة تعلن تسليمها الدفعة الثالثة من المحتجزين 

أعلن كتائب القسام، اليوم الأحد، تسليم 13 محتجزا صهيونيا، و3 محتجزين تايلنديين ومحتجز روسي إلى الصليب الأحمر ضمن المرحلة الثالثة للتبادل.

وجاء في بيان المقاومة:

“في إطار التهدئة الإنسانية وضمن المرحلة الثالثة للتبادل سلمنا للصليب الأحمر 13 محتجزاً صهيونياً و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي”

وكاننت القناة 12 العبرية إن المحتجزين ضمن الدفعة الثالثة سُلموا إلى جيش الإحتلال، وهم في طريقهم لمعبر قريب من كيبوتس بئيري، وذلك بعد تسليمهم من قبل كتائب القسام إلى الصليب الأحمر.

ومن المخطط أن تقوم سلطات الاحتلال بالإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا من الأطفال خلال الساعات القادمة بعد تسلمها الدفعة الثالثة من المحتجزين.