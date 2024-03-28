المقاومة تعلن تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا في قوة صهيونية شمال خان يونس

أعلنت كتائب القسام، اليوم، تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

كما كشفت ذات الكتائب، عن هبوط مروحية صهيونية لإخلائهم في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي بيان اخر، استهدفت المقاومة، دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105″ و”تاندوم” في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما قامت بإستهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” غرب حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.