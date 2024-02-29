المقاومة تعلن عن عدة عمليات جنوب حي الزيتون بغزة

أعلنت كتائب القسام في بيانات لها، اليوم الخميس، القيام بعدة عمليات جنوب حي الزيتون في قطاع غزة.

واكدت المقاومة في بيان لها، تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

بالإضافة الى استهادف 3 ناقلات جند صهيونية ودبابة من نوع “ميركافا” بقذائف “الياسين 105” وعبوات “شواظ” جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي نفس المنطقة، قامت كتائب القسام، بتفجير مبنى تم تفخيخه مسبقاً في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأكد عناصر المقاومة تفجير عيني نفقين مفخختين في قوات العدو وإيقاعهم بين قتيل وجريح.