المقاومة تعلن قتل 9 جنود وتدمير 22 آلية صهيونية في غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء اليوم الثلاثاء، تمكنها من الإجهاز على 9 جنود من جيش الاحتلال في غزة.

وأضافت الكتائب في بيان لها، أن مجاهديها قاموا بتدمير 22 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة.

وقالت القسام، في وقت سابق من اليوم إن مقاتليها خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، شمال غربي غزة، صباح الثلاثاء، وأنهم قتلوا عددا من الجنود من مسافة صفر.

وأوضحت بأن مقاتليها دمروا دبابة صهيونية وناقلة جند في ذات المكان بواسطة قذائف “الياسين 105”.