المقاومة تعلن قنص جندي صهيوني شرق خان يونس

أعلنت كتائب القسام في بيان لها، اليوم الأربعاء، قنص جندي صهيوني شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي بيان اخر، استهدفت المقاومة 4 جرافات عسكرية ودبابة “ميركافا” شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

بالإضافة الى استهدافها دبابة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكشفت كتائب القسام، عن تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

بالإضافة الى استهدافها دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مدينة خان يونس بقذائف “الياسين 105”.