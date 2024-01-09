المقاومة تعلن قنص 4 جنود صهاينة شرق مخيم البريج وسط غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، قنص 4 جنود صهاينة ببندقية “الغول” القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكشفت المقاومة بيان اخر، عن استهداف دبابة “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما دكت ذات الكتائب جنود وآليات جيش الاحتلال المتوغلة جنوب مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

وفي بيان اخر، كشفت كتائب القسام، تمكنها من استهداف قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد “رعدية” وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس.