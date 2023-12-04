المقاومة تقصف قاعدة “رعيم” العسكرية بصواريخ رجوم

قصفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قاعدة “رعيم” العسكرية الإسرائيلية.

وأوضحت كتائب القسام في بيان لها، أن القصف تم بمنظومة الصواريخ “رجوم” القصيرة المدى من عيار 114 مليمترا.

وأضافت الكتائب أنها استهدفت 4 آليات صهيونية متوغلة شرق غزة بقذائف “الياسين 105”.

القسام تغير على قوة إسرائيلية في بيت حانون

وقالت كتائب القسام في وقت سابق من اليوم، إن مجاهديها أغاروا من أحد الأنفاق على قوة إسرائيلية متموضعة في عزبة بيت حانون بالقنابل والأسلحة الرشاشة وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح.