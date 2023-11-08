المقاومة في غزة تقتل ضابطا صهيونيا برتبة عقيد

تمكنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأربعاء، من قتل ضابط برتبة عقيد من وحدة إسرائيلية متخصصة في حرب الشوارع. حسب ما أعلنت عنه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة اللبنانية بيروت، إن “المقاومة في غزة تنزل يوميا خسائر فادحة في صفوف العدو على مدار الساعة”. مضيفا أن آخر هؤلاء القتلى كان اليوم الأربعاء، ضابطا برتبة عقيد من وحدة شلداغ، المتخصصة في حرب الشوارع.

وكان جيش الاحتلال قد اعترف بمقتل 3 من جنوده وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة في المعارك التي دارت اليوم في غزة دون توضيح رتب الضحايا.

هذا وتواصلت في اليوم الـ33 من الحرب على غزة، الغارات المكثفة على القطاع وارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة في مناطق مأهولة بالسكان بجباليا والنصيرات والشجاعية. وأعلنت كتائب القسام قنص جندي وتدمير دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية، بينما كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل طلبت من واشنطن شراء 200 مسيرة انتحارية.