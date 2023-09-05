مبادرة الجزائر  لحل أزمة النيجر.. محور المكالمة الهاتفية بين عطاف ونظيره البريطاني

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، اللورد طارق أحمد.

وقد استعرض الطرفان بهذه المناسبة علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين، لا سيما في أفق انضمام الجزائر لمجلس الأمن كعضو غير دائم ابتداء من العام المقبل، وكذا التحضير للدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني المزمع عقدها شهر نوفمبر القادم بلندن.

كما تبادلا وجهات النظر والتحاليل حول تطورات الأزمة في النيجر على ضوء مبادرة الحل السياسي التي تقدم بها الرئيس عبد المجيد تبون.

وتطرقا إلى التحديات التي تواجه مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.