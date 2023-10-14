المكتب الإعلامي الحكومي بغزة : عدد النازحين بلغ قرابة 400 ألف نازح

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم السبت، إن عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع، بلغ أكثر من 2215 شهيداً و8714 جريحاً ومصاباً، فيما بلغ عدد النازحين قرابة 400 ألف نازح في 159 مركز إيواء. منها 60 مركز بغزة والشمال.

كما أكد ذات المصدر أن الاحتلال دمّر كلياً أكثر من 1695 مبنى وعمارة سكنية، في حين 4679 وحدة سكنية باتت غير صالحة للسكن.

وتضررت 124 مدرسة و14 مدرسة هدمها الاحتلال كلياً، فيما ارتقى 21 شهيدا من الكوادر التعليمية ومئات الطلبة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي “نستهجن نية بعض المستشفيات الميدانية انسحابها من غزة. ونؤكد على الحاجة الإنسانية الملحة لإعادة تشغيل معبر رفح”.