المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الكيان الصهيوني قام بقصف 17 مسجدا وكنيسة واحدة

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، ان قوات الاحتلال الصهيوني قصفت 17 مسجدا وكنيسة منذ بداية العدوان.

هذا وسقط العديد من الشهداء وأصيب عشرات آخرون في غارة للاحتلال الصهيوني استهدفت كنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة مساء أمس الخميس.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، امس ، استشهاد مواطنين، بالإضافة إلى عدة إصابات بين نازحين كانوا يحتمون بكنيسة الروم الأرثوذكس جراء غارات صهيونية على القطاع.