المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: لم تدخل سوى 26 شاحنة من المساعدات الى القطاع

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم، أن مجمل ما دخل من مساعدات إلى قطاع غزة لا يتخطى 20 في المئة مما كان يدخل القطاع يوميا قبل الحرب.

وأضاف ذات المصدر، أنه كان من المفترض دخول 60 شاحنة من المساعدات إلى القطاع لكن لم تدخل سوى 26 شاحنة.

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال يمارس جريمة تطهير عرقي في غزة وهناك أكثر من 10 آلاف سقطوا بين شهيد ومفقود تحت الأنقاض.

اما بخصوص عدد الوحدات السكنية المتضررة جراء قصف الإحتلال فلقد بلغت أكثر من 200 الف وحدة، بالإضافة الى تدمير 85 مقرا حكوميا، 203 مدرسة، وغيرها من المنشآت الخدمية العامة.