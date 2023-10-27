المكتب الإعلامي بغزة: الإحتلال إتخذ قرارا بإبادة سكان القطاع

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، عن إرتفاع حصيلة الشهداء إلى 7326 شهيدا.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الإحتلال يتعمد إستهداف المستلزمات المعيشية.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة “رصدنا تعمد الإحتلال قصف المنشآت التجارية. كما رصدنا تعمد الإحتلال قصف نقاط التخزين وبيع المواد الغذائية”.

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الإحتلال إتخذ قرارا بإبادة سكان قطاع غزة.

وأورد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة “هذه الجرائم تحتم على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته”.