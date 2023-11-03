المكتب الحكومي بغزة “للنهار”: المشهد الإنساني يتطلب تحمل المسؤوليات

كشف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن المساعدات التي دخلت إلى غزة لا تلبي الإحتياجات الملحة.

من جهته المكتب الحكومي‏ ‏بغزة، أكد أن المطلوب حاليا هو وقف العدوان الصهيوني والإقرار بحق الشعب الفلسطيني.

وقال سلامة معروف في تصريح “للنهار”، أن المسألة ليست مزايدات بالمساعدات بل المشهد الإنساني يتطلب تحمل المسؤوليات. ومن المعيب لبعض الدول العربية التهافت والهرولة نحو التطبيع. مؤكدا أن إدخال الوقود والإمدادات الطبية أولوية لإسعاف الجرحى والمصابين.

وكشف سلامة معروف، أن آلية إدخال المساعدات لغزة لا تزال رهن شروط الإحتلال. و المؤسسات الدولية الإنسانية رهنت نفسها للاحتلال. خاصة وأن عدد من المؤسسات الدولية إنسحبت من شمال القطاع وأخلت مسؤولياتها إتجاه النازحين. مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية لا تقوم بدورها المطلوب بحسب المواثيق الدولية.

كما أكد ذات المتحدث، أن المواطن الفلسطيني يرفض التهجير القسري وأي وصاية دولية. حيث أن تحرك المجتمع الدولي لن يكون مجدي إذا لم يراعي خيارات الفلسطينيين. وعلى المجتمع الدولي أن يدرك الخطأ المرتكب بحق الفلسطينيين.