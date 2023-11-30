المكتب الحكومي في غزة: القطاع يحتاج الى 1000 شاحنة من المساعدات ومليون لتر من الوقود يوميا

أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الخميس، أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى 1000 شاحنة من المساعدات ومليون لتر من الوقود يوميا.

وشدد المكتب الحكومي على إدخال مئات الآليات والمعدات، لانتشال جثامين الشهداء التي ما زالت تحت الأنقاض محملا الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية عن الجرائم البشعة المرتكبة في غزة.

من جانب اخر، أوضح ذات المصدر على أن الهيئات والمنظمات الدولية مقصرة في غزة ويتم مراقبة عملهم عن كثب.

كما طالب مكتب الإعلام الحكومي في غزة الدول العربية والإسلامية بإدخال مستشفيات ميدانية مجهزة لإنقاذ عشرات آلاف الجرحى.

ودعا المكتب أيضا، لإقامة مستشفيات ميدانية تستوعب الجرحى والمرضى في القطاع، والقيام بما ينبغي لحماية المستشفيات من استهداف الاحتلال الصهيوني.