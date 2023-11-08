المكتب الحكومي في غزة: ساعات محدودة تفصل مستشفيات القطاع عن التوقف بشكل كامل

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، ان ساعات محدودة تفصل عن توقف الخدمات بشكل كامل في مستشفيات قطاع غزة.

وذلك بالرغم من كل الاجراءات الاحترازية والاضطرارية التي قامت بها ادارات مستشفيات غزة والشمال ولكن كل هذه المحاولات وصلت لطريق مسدود.

وحمل المكتب الحكومي في غزة، مسؤولية توقف المشافي وإخراجها عن الخدمة لكل المؤسسات الدولية التي ترى وتسمع وتعلم يقينا تداعيات هذا الامر.

كما انها تعلم ما يعنيه توقف المنظومة الصحية عن العمل على حياة المرضى وعلى حياة الجرحى بل وعلى حياة كل انسان داخل مناطق غزة والشمال تحديدا.

وأضاف ذات المصدر، ان قرابة 900,0000 مواطن يتواجدون في مناطق غزة والشمال سيصبحون دون عناية طبية ودون اي منظومة صحية يمكن ان تقدم لهم خدماتها او خدمات العناية الطبية.