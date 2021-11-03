 المكتب الدائم للأمانة الوطنية الصحراوية يدين الاستهداف الغادر لشاحنتين جزائريتين

عبر المكتب الدائم للأمانة الوطنية الصحراوية عن ادانته الشديدة للاستهداف الغادر والدنيء الذي استهدف شاحنتين جزائريتين ضمن القوافل التجارية بين الجزائر وموريتانيا من طرف قوات الاحتلال المغربية.

المكتب وفي بيان توج اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الجمهورية الصحراوية الامين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي.

أين هنأ باسم الشعب الصحراوي قاطبة، الجزائر الشقيقة بمناسبة تخليد الذكرى الـ67 لغرة نوفمبر. التي كانت وستظل شعلة تحرير ومنارة كفاح في العالم أجمع0

ومعبرا عن إدانته أشد الإدانة الاستهداف الغادر والدنيء لشاحنتين مدنيتين جزائريتين من ضمن القوافل التجارية الرابطة بين الجزائر وموريتانيا.

واعتبر المكتب الدائم للأمانة الوطنية الصحراوية ضحايا هذا الاعتداء الجبان شهداء قضية وكفاح الشعب الصحراوي، حيث تختلط دماؤه مرة أخرى بدماء شقيقه الجزائري.

وباسم الشعب الصحراوي ، قدم المكتب الدائم للأمانة الوطنية الصحراوية تعازيه الأخوية إلى الشعب الجزائري وإلى عائلات هؤلاء الشهداء وذويهم.