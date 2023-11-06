المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: تسجيل  13 ألف بين شهيد ومفقود

اعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة مساء اليوم الإثنين عن حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وحسب ذات المكتب فقد تم تسجيل 13 ألف بين شهيد ومفقود. بالإضافة إلى تدمير 222 مدرسة وألحق فيها عدة أضرار. وخروج 60 مدرسة عن الخدمة منذ بداية العدوان الصهيوني.

كما اكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تدمير 88 مقرا حكوميا و222 ألف وحدة سكنية تضررت و10 آلاف مبنى هدمت كليا.

وفي آخر حصيلة أعلن عنها ذات المكتب تم تدمير 40 ألف وحدة سكنية بالكامل. و192 مسجدا تضرر بفعل العدوان منها 56 مسجدا دمرها بالكامل. كما إستهدف قطاع غزة بـ 400 غارة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.